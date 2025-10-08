Зеленський: у росіян наказ штурмувати за будь-яку ціну, СБУ готує нові операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

За його словами, СБУ продовжує завдавати ефективних ударів по російських військах, зокрема знищуючи системи протиповітряної оборони противника.

"Детально обговорили бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють дедалі більшу ефективність. Окремо президент відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які активно діють на Покровському напрямку.

За його словами, російські війська отримали наказ штурмувати позиції українських захисників будь-якою ціною, однак щодня зазнають значних втрат.

"Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують понад 100 окупантів на день. Загалом за минулий місяць ліквідовано 3028 російських військових - по кожному з них є підтвердження", - підкреслив глава держави.

Удари СБУ

Днями ми писали, що далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

За даними Reuters, спільна робота СБУ, ССО, ГУР та СБС сумарно вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в Росії, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.

Також ми писали, що два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання