ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський: у росіян наказ штурмувати за будь-яку ціну, СБУ готує нові операції

Середа 08 жовтня 2025 14:10
UA EN RU
Зеленський: у росіян наказ штурмувати за будь-яку ціну, СБУ готує нові операції Фото: президент Володимир Зеленський та Василь Малюк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком щодо ходу бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

За його словами, СБУ продовжує завдавати ефективних ударів по російських військах, зокрема знищуючи системи протиповітряної оборони противника.

"Детально обговорили бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українські далекобійні ракети-дрони демонструють дедалі більшу ефективність. Окремо президент відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які активно діють на Покровському напрямку.

За його словами, російські війська отримали наказ штурмувати позиції українських захисників будь-якою ціною, однак щодня зазнають значних втрат.

"Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують понад 100 окупантів на день. Загалом за минулий місяць ліквідовано 3028 російських військових - по кожному з них є підтвердження", - підкреслив глава держави.

Удари СБУ

Днями ми писали, що далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

За даними Reuters, спільна робота СБУ, ССО, ГУР та СБС сумарно вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в Росії, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.

Також ми писали, що два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання

РБК-Україна раніше писало, що українські безпілотники завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ, паралізувавши 38% НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи