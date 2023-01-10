Зеленський: Росія збирає сили для чергової ескалації
Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Попри величезні втрати, російські окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Зараз РФ збирає сили для чергової ескалації", - розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що разом із партнерами Україна має зробити і робить так, щоб вже зараз у Москві стало зрозуміло: жодна ескалація не допоможе.
"Поразка російської агресії повинна залишатися безальтернативною", - підкреслив президент.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому.
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