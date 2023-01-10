Зеленский: Россия собирает силы для очередной эскалации

Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации", - рассказал глава государства. Зеленский отметил, что вместе с партнерами Украина должна сделать и делает так, чтобы уже сейчас в Москве стало ясно: ни одна эскалация не поможет. "Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным", - подчеркнул президент.