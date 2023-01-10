Зеленский: Россия собирает силы для очередной эскалации
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации", - рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что вместе с партнерами Украина должна сделать и делает так, чтобы уже сейчас в Москве стало ясно: ни одна эскалация не поможет.
"Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным", - подчеркнул президент.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое обострение боевых действий предположительно состоится в феврале.
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