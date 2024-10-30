Зеленський: Росія перемогла в Грузії та йде у тому ж напрямку щодо Молдови

За словами Зеленського, Росія бажає відновити Радянський Союз. Сьогодні ж вона намагається реалізувати свій план без зброї, втім, саме зі зброї це колись почалось у Грузії. Зрештою, ворог "переміг" після окупації частини країни та зміни її політики, а також уряду, який тепер дотримується проросійської позиції.

"Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян в Грузії, їхній вибрів - дружба з Росією, їхній вибір - не йти до Європейського союзу. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії. Це щодо Грузії. Щодо Молдови. Вони йдуть у тому самому напрямі. Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що Захід втратить Молдову за декілька років, якщо продовжуватиме сьогоднішню риторику.

"А України… Ми більші. В цьому і є різниці між нами і Грузією, ми значно більше. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами. Ось і все", - відзначив він.

Вибори у Молдові

Нещодавно у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу країни до Європейського союзу.

Під час виборів Міністерство закордонних справ (МЗС) Молдови звинуватило Росію у навмисному створенні черг на виборчих дільницях.

Перед цим віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова заявила, що РФ також здійснює масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в країні. За її словами, Москва виділила близько 100 мільйонів євро, аби зірвати президентські вибори та референдум.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.