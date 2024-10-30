UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський: Росія перемогла в Грузії та йде у тому ж напрямку щодо Молдови

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія свого часу перемогла у Грузії, щоб змінити політичний курс країни. Тепер ворог планує зробити те саме й з Молдовою, якщо Захід не припинить свої розмови щодо червоних ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

За словами Зеленського, Росія бажає відновити Радянський Союз. Сьогодні ж вона намагається реалізувати свій план без зброї, втім, саме зі зброї це колись почалось у Грузії. Зрештою, ворог "переміг" після окупації частини країни та зміни її політики, а також уряду, який тепер дотримується проросійської позиції. 

"Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян в Грузії, їхній вибрів - дружба з Росією, їхній вибір - не йти до Європейського союзу. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії. Це щодо Грузії. Щодо Молдови. Вони йдуть у тому самому напрямі. Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії", - зауважив Зеленський. 

Президент додав, що Захід втратить Молдову за декілька років, якщо продовжуватиме сьогоднішню риторику. 

"А України… Ми більші. В цьому і є різниці між нами і Грузією, ми значно більше. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами. Ось і все", - відзначив він. 

Вибори у Молдові 

Нещодавно у Молдові відбулися президентські вибори, а також референдум щодо вступу країни до Європейського союзу.

Під час виборів Міністерство закордонних справ (МЗС) Молдови звинуватило Росію у навмисному створенні черг на виборчих дільницях.

Перед цим віцепрем'єр-міністр Крістіна Герасимова заявила, що РФ також здійснює масштабну кампанію для дестабілізації політичної ситуації в країні. За її словами, Москва виділила близько 100 мільйонів євро, аби зірвати президентські вибори та референдум.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГрузіяМолдова