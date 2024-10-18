РФ витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори та референдум у Молдові, - віцепрем'єр

Росія витратила майже 100 млн євро, намагаючись зірвати президентські вибори у Молдові, а також референдум щодо вступу країни до ЄС.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За її словами, Росія проводила у Молдові операції з дезінформації та дестабілізації, а також підкуповував виборців.

"Для наших партнерів має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів - і все, що спрацює в Молдові, використають і в інших країнах", - зазначила Герасимова.

Віцепремʼєр-міністр наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, РФ поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні.

За словами Герасимової, через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Вона зазначила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.

Натомість Кремль категорично відкидає звинувачення у втручанні в президентські перегони в Молдові.