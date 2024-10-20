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Молдова звинуватила росіян у створенні штучних черг на виборчих дільницях

Молдова, Неділя 20 жовтня 2024 16:59
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Молдова звинуватила росіян у створенні штучних черг на виборчих дільницях Фото: черги на виборчих дільницях у Москві створено штучно (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ Молдови відкрило в Росії дві виборчі дільниці для головування на виборах президента. Однак, ймовірно, росіяни штучно створили черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

На виборах президента Молдови та конституційному референдумі про європейську інтеграцію в Росії відкрили лише дві виборчі дільниці. Центральна виборча комісія пропонувала відкрити п'ять дільниць, але в міністерстві закордонних справ визнали неможливим "з логістичного погляду" організувати вибори на всіх п'яти дільницях.

У МЗС заявили, що виборчі дільниці в Росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюють у звичайному режимі. Але російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео черг до виборчих дільниць у Росії, які відкриті в будівлі посольства Молдови в Москві.

"Міністерство передбачало можливе скупчення людей унаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", - сказали у МЗС.

У міністерстві також підкреслили, що виборчі дільниці в Москві оснащені максимальним числом бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 жовтня, у Молдові розпочалися президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

Цей день може стати поворотним моментом для країни, яка прагне прискорити інтеграцію в ЄС і вийти з-під впливу Росії.

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