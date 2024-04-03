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Зеленський: Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті - вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано - поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових", - заявив президент. 

Мобілізація в Росії 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 квітня, українські воїни ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 444 370 військових. 

Як розповідала розвідка Британії, країна-терорист набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

В кінці березня диктатор Володимир Путін також підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.

Тим часом як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації

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