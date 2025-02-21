Зеленський про роботу над угодою з США: сподіваюся на справедливий результат

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряди України та Сполучених Штатів розробляють проект угоди про контроль над рідкісноземельними ресурсами. На його думку, у підсумку має вийти справедливий результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення.

"І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні команди України та США працюють над проектом угоди між урядами.

Угода про контроль США над природними ресурсами України

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація зацікавлені у контролі над 50% рідкісноземельних металів України та низки інших стратегічних об'єктів в обмін на подальшу підтримку США у війні з Росією.

Вперше ідею такої угоди про економічне партнерство між країнами висунув міністр фінансів США Скотт Беннет під час візиту до Києва 12 лютого. Він запевняв, що угода стане довгостроковим "щитом безпеки" для українців.

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки 14-16 лютого, президента Володимира Зеленського намагалися змусити підписати проект угоди. Однак глава держави ввічливо відмовився підписати документ, оскільки він не містив жодного слова про гарантії безпеки.

У відповідь адміністрація Трампа висловила "розчарування" таким рішенням Зеленського.

Згодом виявилося, що Білий дім намагається встановити контроль не лише над рідкісноземельними металами, а і над літієм, графітом й ураном, які не відносяться до цієї категорії мінералів. Плюс - США хочуть контроль над низкою портів, інфраструктурою та більшістю природних ресурсів, зокрема нафтою і газом.

20 лютого видання Axios повідомило, що адміністрація Трампа передала Україні нову версію угоди про рідкісноземельні метали. Цей варіант враховує низку зауважень Києва та не суперечить чинному законодавству України.

Команда Трампа очікує на підписання Зеленським угоди про контроль США над рідкісноземельними металами.

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