Зеленский о работе над соглашением с США: надеюсь на справедливый результат

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительства Украины и Соединенных Штатов разрабатывают проект соглашения о контроле над редкоземельными ресурсами. По его мнению, в итоге должен получиться справедливый результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение.

"И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное - детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат - на справедливый результат", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между правительствами.

Соглашение о контроле США над природными ресурсами Украины

Президент США Дональд Трамп и его администрация заинтересованы в контроле над 50% редкоземельных металлов Украины и ряда других стратегических объектов в обмен на дальнейшую поддержку США в войне с Россией.

Впервые идею такого соглашения об экономическом партнерстве между странами выдвинул министр финансов США Скотт Беннет во время визита в Киев 12 февраля. Он уверял, что соглашение станет долгосрочным "щитом безопасности" для украинцев.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14-16 февраля, президента Владимира Зеленского пытались заставить подписать проект соглашения. Однако глава государства вежливо отказался подписать документ, поскольку он не содержал ни одного слова о гарантиях безопасности.

В ответ администрация Трампа выразила "разочарование" таким решением Зеленского.

Впоследствии оказалось, что Белый дом пытается установить контроль не только над редкоземельными металлами, а и над литием, графитом и ураном, которые не относятся к этой категории минералов. Плюс - США хотят контроль над рядом портов, инфраструктурой и большинством природных ресурсов, в том числе нефтью и газом.

20 февраля издание Axios сообщило, что администрация Трампа передала Украине новую версию соглашения о редкоземельных металлах. Этот вариант учитывает ряд замечаний Киева и не противоречит действующему законодательству Украины.

Команда Трампа ожидает подписания Зеленским соглашения о контроле США над редкоземельными металлами.

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