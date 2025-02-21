У Трампа чекають, що Зеленський підпише угоду про рідкісноземи "в дуже короткі терміни"

Як передає РБК-Україна , про це на Конференції консервативної політичної дії заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський у межах свого плану перемоги ще восени минулого року запропонував США інвестувати в українські рідкісноземельні метали, багато з яких ще не повністю розроблено. І нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів.

"Дивіться, ось підсумок: президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це в дуже короткі терміни. І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами, номер один? Що може бути краще для України, ніж припинення вбивств, номер два?", - додав Волтц.

Також він додав, що американська влада "зобов'язана" повернути сотні мільярдів доларів, які "були вкладені у війну".