У Трампа чекають, що Зеленський підпише угоду про рідкісноземи "в дуже короткі терміни"
У Вашингтоні очікують, що президент України Володимир Зеленський уже найближчим часом підпише угоду про рідкісноземельні метали з США.
Як передає РБК-Україна, про це на Конференції консервативної політичної дії заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц.
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський у межах свого плану перемоги ще восени минулого року запропонував США інвестувати в українські рідкісноземельні метали, багато з яких ще не повністю розроблено. І нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів.
"Дивіться, ось підсумок: президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це в дуже короткі терміни. І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами, номер один? Що може бути краще для України, ніж припинення вбивств, номер два?", - додав Волтц.
Також він додав, що американська влада "зобов'язана" повернути сотні мільярдів доларів, які "були вкладені у війну".
Угода про рідкісноземельні метали
Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент минулого тижня відвідав Київ, щоб презентувати проєкт угоди з Україною про рідкісноземельні метали. Президент Володимир Зеленський допускав, що угоду можуть укласти вже за кілька днів - на Мюнхенській безпековій конференції, але цього не сталося досі.
На цьому тлі американські чиновники почали висловлювати невдоволення. Зокрема, радник президента США Майкл Волтц заявив про "розчарування" Дональда Трампа.
Зі свого боку глава української держави зазначив, що в угоді не було згадок про гарантії безпеки для України. США лише хотіли отримати контроль над 50% певних ресурсів.
При цьому вчора, 20 лютого, Axios написало про те, що адміністрація Трампа передала Україні поліпшену версію угоди про рідкісноземельні метали.
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