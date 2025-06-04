Зеленський різко відповів Росії про НАТО і нейтральність

Зеленський озвучив другий пункт російського меморандуму: "нейтралітет України, передбачувана відмова від вступу до військових союзів, заборона на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України, розміщення іноземних збройних формувань, баз, військової інфраструктури".

"Якраз у 2014 році, коли (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом позаблоковий статус. І тому це також протирічить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки тут немає про що говорити. Тобто він це хоче для цього? Щоб скористатися окупацією нашої держави", - підкреслив президент.

Він наголосив, що Україна передала свій меморандум російській стороні для того, щоб вести перемовини.

"Тому що у нас чітко про НАТО написано, окрім того, що це в нашій Конституції, ми написали, що це питання залежить від союзників, від усіх членів НАТО, це їхня добра воля залучати, і для цього потрібно, щоб була єдність, щоб запросити Україну в НАТО. І до речі, для того щоби не запрошувати нас згідно з відповідними документами, їм також потрібна єдність", - додав він.

Водночас президент наголосив що підняти це питання можна і сьогодні, але зазначив, що для того, щоб не бачити Україну в майбутньому в альянсі - також потрібна єдність всіх голосів.

"Це також дуже важливий момент", - зазначив Зеленський.