Зеленський розкритикував "мирні умови" РФ: перший пункт - одразу ультиматум
Один із ключових пунктів так званого "мирного плану" Росії вимагає міжнародного визнання анексії українських територій та повного виведення ЗСУ. Такий підхід фактично є ультиматумом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Чому це ультиматум? Тому що перший пункт - міжнародно-правове визнання входження до складу РФ Криму, ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, повне виведення з територій ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", - пояснив Зеленський.
Він наголосив, що перший же пункт "мирного плану" від Російської Федерації - максимально ультимативний.
"Точно протирічить Статуту ООН, здоровому глузду і Конституції України. Це одразу вимога найбільшої винагороди для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна за цю війну", - додав він.
"Меморандум" Росії
Нагадаємо, що в понеділок, 2 червня, Україна і Росія провели другий раунд переговорів у Стамбулі.
Джерела РБК-Україна повідомили, що РФ через Туреччину передала Україні свій "меморандум", де була вказана позиція Москви щодо укладення миру з Україною і можливого припинення вогню.
Як вже відомо, для припинення вогню РФ вимагає або початок виведення українських захисників із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, або припинення мобілізації, поставок західної допомоги.
Варто зазначити, що американські чиновники розчаровані тим, які умови Росія висунула для перемир'я з Україною як мінімум на 30 днів. Б більше, за даними ABC News, анонімні джерела наголосили, що вони нездійсненні.
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