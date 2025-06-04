Зеленський розкритикував "мирні умови" РФ: перший пункт - одразу ультиматум

Один із ключових пунктів так званого "мирного плану" Росії вимагає міжнародного визнання анексії українських територій та повного виведення ЗСУ. Такий підхід фактично є ультиматумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Чому це ультиматум? Тому що перший пункт - міжнародно-правове визнання входження до складу РФ Криму, ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, повне виведення з територій ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що перший же пункт "мирного плану" від Російської Федерації - максимально ультимативний.

"Точно протирічить Статуту ООН, здоровому глузду і Конституції України. Це одразу вимога найбільшої винагороди для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна за цю війну", - додав він.