Зеленський розніс "меморандум" РФ: політичний спам і піар для внутрішнього ринку
"Меморандум" Російської Федерації, який було передано Україні на перемовинах у Стамбулі "готували люди низького рівня".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
За його словами, "меморандум" порушує Віденську конвенцію 1969 року, а зокрема, право на міжнародні перемови. Адже у третьому пункті цього "документу" йдеться про відмову від майбутніх міжнародних перемовин.
"Ще раз підкреслюю, документ готували люди низького рівня. Команда, яка з російської сторони проводить діалог з українською, не того рівня. Не лише не приймають рішення, а й не мають ті відповідні знання, що відбувається в міжнародному праві і в українському законодавстві", - каже президент.
На думку Зеленського, якщо Росія просить Україну виходити з будь-яких союзів, то і Росія повинна вийти з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку - ред.)
Також одним з пунктів російського "меморандуму" є те, що Україна є країною, яка не володіє ядерною зброєю та заборона на застосування ядерної зброї.
"Це схоже просто на спам, це так і є, щоб заспамити, показати, що вони роблять. Схоже направлено на внутрішній недосвідчений електорат і політичний піар. Всі знають, що ми нічого не розміщуємо, ніякої відповідної зброї, у нас її немає. З 1994 роки в контексті Будапештського меморандуму і є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наш статус абсолютно зрозумілий", - заявив Зеленський.
Він зауважив, що це навпаки, Росії "не потрібно розповсюджувати ядерну зброю на території Білорусі".
'Якщо про російську мову, то всі знають, що у нас є одна єдина державна мова - українська. А те що вони знову "беспокоятся" про російськомовне населення, виглядає дивно, тому що вони знищують регіони, як в більшості були і російськомовні. Тому це вкотре схоже на кривавий піар російської сторони", - підкреслив він.
Мирні переговори у Стамбулі
Минулого понеділка, 2 червня, у Стамбулі пройшов другий раунд мирних переговорів між Україною та РФ. Ще до зустрічі сторони повинні були представити свої версії мирних меморандумів. Але російська делегація передала свій документ лише під час перемовин.
Пізніше російські ЗМІ опублікували фото документа, який Росія нібито передала Україні. У "меморандумі" Росія висунула Україні ультимативні вимоги, серед яких відмова від територій.
Всі подробиці другого раунду переговорів у Стамбулі читайте у матеріалі за посиланням.
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