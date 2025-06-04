Зеленський розніс "меморандум" РФ: політичний спам і піар для внутрішнього ринку

"Меморандум" Російської Федерації, який було передано Україні на перемовинах у Стамбулі "готували люди низького рівня".

За його словами, "меморандум" порушує Віденську конвенцію 1969 року, а зокрема, право на міжнародні перемови. Адже у третьому пункті цього "документу" йдеться про відмову від майбутніх міжнародних перемовин.

"Ще раз підкреслюю, документ готували люди низького рівня. Команда, яка з російської сторони проводить діалог з українською, не того рівня. Не лише не приймають рішення, а й не мають ті відповідні знання, що відбувається в міжнародному праві і в українському законодавстві", - каже президент.

На думку Зеленського, якщо Росія просить Україну виходити з будь-яких союзів, то і Росія повинна вийти з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку - ред.)

Також одним з пунктів російського "меморандуму" є те, що Україна є країною, яка не володіє ядерною зброєю та заборона на застосування ядерної зброї.

"Це схоже просто на спам, це так і є, щоб заспамити, показати, що вони роблять. Схоже направлено на внутрішній недосвідчений електорат і політичний піар. Всі знають, що ми нічого не розміщуємо, ніякої відповідної зброї, у нас її немає. З 1994 роки в контексті Будапештського меморандуму і є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наш статус абсолютно зрозумілий", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що це навпаки, Росії "не потрібно розповсюджувати ядерну зброю на території Білорусі".

'Якщо про російську мову, то всі знають, що у нас є одна єдина державна мова - українська. А те що вони знову "беспокоятся" про російськомовне населення, виглядає дивно, тому що вони знищують регіони, як в більшості були і російськомовні. Тому це вкотре схоже на кривавий піар російської сторони", - підкреслив він.