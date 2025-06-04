Зеленский резко ответил России о НАТО и нейтральности

Зеленский озвучил второй пункт российского меморандума: "нейтралитет Украины, предполагаемый отказ от вступления в военные союзы, запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины, размещение иностранных вооруженных формирований, баз, военной инфраструктуры".

"Как раз в 2014 году, когда (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин захватил Крым и часть Донбасса, Украина имела определенный законом внеблоковый статус. И поэтому это также противоречит логике. То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять же здесь не о чем говорить. То есть он это хочет для этого? Чтобы воспользоваться оккупацией нашего государства", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина передала свой меморандум российской стороне для того, чтобы вести переговоры.

"Потому что у нас четко о НАТО написано, кроме того, что это в нашей Конституции, мы написали, что этот вопрос зависит от союзников, от всех членов НАТО, это их добрая воля привлекать, и для этого нужно, чтобы было единство, чтобы пригласить Украину в НАТО. И кстати, для того чтобы не приглашать нас согласно соответствующим документам, им также нужно единство", - добавил он.

В то же время президент подчеркнул, что поднять этот вопрос можно и сегодня, но отметил, что для того, чтобы не видеть Украину в будущем в альянсе - также нужно единство всех голосов.

"Это также очень важный момент", - отметил Зеленский.