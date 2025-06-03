У США розчаровані вимогами Росії для перемир'я з Україною, - ABC News

Американські чиновники розчаровані тим, які умови Росія висунула для перемир'я з Україною як мінімум на 30 днів. Вони нездійсненні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Неназвані офіційні особи США розповіли виданню, що вимоги Росії для припинення вогню щонайменше на 30 днів, які вона виклала в "меморандумі", не стали сюрпризом, але викликали розчарування.

Чиновники наголосили, що частину пунктів у "меморандумі" і Україна, і адміністрація президента США Дональда Трампа вважають неприйнятними. За їхніми словами, такі вимоги свідчать про спробу Москви відкласти конструктивні переговори.

Офіційні особи також зазначили, що хоча Трамп раніше різко критикував і Україну, і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання.

При цьому видання звернуло увагу, що незважаючи на погрози американського лідера ввести нові санкції проти Росії, жодних ознак того, що США зробили кроки для цього, немає.