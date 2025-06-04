ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський різко відповів Росії про НАТО і нейтральність

Україна, Середа 04 червня 2025 19:01
UA EN RU
Зеленський різко відповів Росії про НАТО і нейтральність Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські умови про нейтральність України та заборону військової присутності інших держав не враховують, що Україна вже мала позаблоковий статус у 2014 році. Саме тоді й почалася російська агресія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський озвучив другий пункт російського меморандуму: "нейтралітет України, передбачувана відмова від вступу до військових союзів, заборона на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України, розміщення іноземних збройних формувань, баз, військової інфраструктури".

"Якраз у 2014 році, коли (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом позаблоковий статус. І тому це також протирічить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки тут немає про що говорити. Тобто він це хоче для цього? Щоб скористатися окупацією нашої держави", - підкреслив президент.

Він наголосив, що Україна передала свій меморандум російській стороні для того, щоб вести перемовини.

"Тому що у нас чітко про НАТО написано, окрім того, що це в нашій Конституції, ми написали, що це питання залежить від союзників, від усіх членів НАТО, це їхня добра воля залучати, і для цього потрібно, щоб була єдність, щоб запросити Україну в НАТО. І до речі, для того щоби не запрошувати нас згідно з відповідними документами, їм також потрібна єдність", - додав він.

Водночас президент наголосив що підняти це питання можна і сьогодні, але зазначив, що для того, щоб не бачити Україну в майбутньому в альянсі - також потрібна єдність всіх голосів.

"Це також дуже важливий момент", - зазначив Зеленський.

"Меморандум" Росії

Цього понеділка, а саме 2 червня, у Туреччині відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Джерело РБК-Україна днями розповіло, що Росія через посередництво Туреччини передала Україні свій "меморандум", у якому викладена позиція Москви щодо умов миру, а також можливого припинення вогню.

Зауважимо, що зокрема американські чиновники висловили розчарування щодо умов перемир’я, які запропонувала Росія. За даними ABC News, анонімні джерела вказують, що виконання таких вимог є нездійсненним.

Варто зазначити, що раніше сьогодні український президент обговорив кілька пунктів цього документа і наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є ультиматумом.

Крім того, пізніше Зеленський відкинув "меморандум" РФ, схарактеризувавши його як політичний спам і піар, що спрямований на внутрішню аудиторію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках