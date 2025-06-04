Зеленский резко ответил России о НАТО и нейтральности
Российские условия о нейтральности Украины и запрете военного присутствия других государств не учитывают, что Украина уже имела внеблоковый статус в 2014 году. Именно тогда и началась российская агрессия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский озвучил второй пункт российского меморандума: "нейтралитет Украины, предполагаемый отказ от вступления в военные союзы, запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины, размещение иностранных вооруженных формирований, баз, военной инфраструктуры".
"Как раз в 2014 году, когда (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин захватил Крым и часть Донбасса, Украина имела определенный законом внеблоковый статус. И поэтому это также противоречит логике. То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять же здесь не о чем говорить. То есть он это хочет для этого? Чтобы воспользоваться оккупацией нашего государства", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что Украина передала свой меморандум российской стороне для того, чтобы вести переговоры.
"Потому что у нас четко о НАТО написано, кроме того, что это в нашей Конституции, мы написали, что этот вопрос зависит от союзников, от всех членов НАТО, это их добрая воля привлекать, и для этого нужно, чтобы было единство, чтобы пригласить Украину в НАТО. И кстати, для того чтобы не приглашать нас согласно соответствующим документам, им также нужно единство", - добавил он.
В то же время президент подчеркнул, что поднять этот вопрос можно и сегодня, но отметил, что для того, чтобы не видеть Украину в будущем в альянсе - также нужно единство всех голосов.
"Это также очень важный момент", - отметил Зеленский.
"Меморандум" России
В этот понедельник, а именно 2 июня, в Турции состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и России.
Источник РБК-Украина на днях рассказал, что Россия через посредничество Турции передала Украине свой "меморандум", в котором изложена позиция Москвы относительно условий мира, а также возможного прекращения огня.
Заметим, что в частности американские чиновники выразили разочарование относительно условий перемирия, которые предложила Россия. По данным ABC News, анонимные источники указывают, что выполнение таких требований является невыполнимым.
Стоит отметить, что ранее сегодня украинский президент обсудил несколько пунктов этого документа и подчеркнул, что уже первый пункт "меморандума" России является ультиматумом.
Кроме того, позже Зеленский отверг "меморандум" РФ, охарактеризовав его как политический спам и пиар, направленный на внутреннюю аудиторию.
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