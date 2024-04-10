Зеленський про ризики програшу України у війні: без допомоги будемо рухатися назад

Єдність союзників

"Що таке захищати свою державу і бути реальним щитом проти окупації РФ? Це справді допомога союзницька, і вона потрібна дуже. Це складно стояти і тримати ворога. Ще складніше відвойовувати вже окуповані території. Для цього потрібна єдність і потрібна зброя", - сказав президент.

За його словами, якщо у світі не буде єдності, якщо деякі лідери думатимуть, як обійти санкції, як залучити Росію до економічних проєктів, які заморожені через війну, то будемо втрачати єдність.

Він пояснив, що втрачати єдність, значить втрачати силу, яку країни Заходу додають українським воїнам. Без цієї єдності Україна втрачатиме території, і без цієї допомоги доведеться рухатися назад.

Про ризики програшу у війні

"Що таке програти війну? Це територія і люди. Це люди насамперед. Коли хтось каже: території не головне, головне люди. А хто живе на цій території? Живі люди!", - сказав президент.

Він уточнив, що втрачаючи території, доводиться втрачати насамперед людей. А це означає, що крок за кроком доведеться рухатися назад і значить - втратити всю державу.

Путін хоче повністю знищити українців

Також президент вважає, що ті, хто говорить про замороження війни десь посередині України, не розуміють диктатора Володимира Путіна до кінця.

"Путін говорить про те, що України немає, цієї нації не існує, цього народу немає. Це говорить лише про одне - він хоче знищити нас повністю", - сказав президент.