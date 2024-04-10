Зеленский о рисках проигрыша Украины в войне: без помощи будем двигаться назад

Единство союзников

"Что такое защищать свое государство и быть реальным щитом против оккупации РФ? Это действительно помощь союзническая, и она нужна очень. Это сложно стоять и держать врага. Еще сложнее отвоевывать уже оккупированные территории. Для этого нужно единство и нужно оружие", - сказал президент.

По его словам, если в мире не будет единства, если некоторые лидеры будут думать, как обойти санкции, как привлечь Россию к экономическим проектам, которые заморожены из-за войны, то будем терять единство.

Он пояснил, что терять единство, значит терять силу, которую страны Запада добавляют украинским воинам. Без этого единства Украина будет терять территории, и без этой помощи придется двигаться назад.

О рисках проигрыша в войне

"Что такое проиграть войну? Это территория и люди. Это люди прежде всего. Когда кто-то говорит: территории не главное, главное люди. А кто живет на этой территории? Живые люди!", - сказал президент.

Он уточнил, что теряя территории, приходится терять прежде всего людей. А это значит, что шаг за шагом придется двигаться назад и значит - потерять все государство.

Путин хочет полностью уничтожить украинцев

Также президент считает, что те, кто говорит о заморозке войны где-то посередине Украины, не понимают диктатора Владимира Путина до конца.

"Путин говорит о том, что Украины нет, этой нации не существует, этого народа нет. Это говорит лишь об одном - он хочет уничтожить нас полностью", - сказал президент.