Зеленский о рисках проигрыша Украины в войне: без помощи будем двигаться назад

Проиграть в войне с Россией можно если терять территории, соответственно терять и людей. А двигаясь шаг за шагом назад, можно потерять государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Что такое защищать свое государство и быть реальным щитом против оккупации РФ? Это действительно помощь союзническая, и она нужна очень. Это сложно стоять и держать врага. Еще сложнее отвоевывать уже оккупированные территории. Для этого нужно единство и нужно оружие", - сказал президент.
По его словам, если в мире не будет единства, если некоторые лидеры будут думать, как обойти санкции, как привлечь Россию к экономическим проектам, которые заморожены из-за войны, то будем терять единство.
Он пояснил, что терять единство, значит терять силу, которую страны Запада добавляют украинским воинам. Без этого единства Украина будет терять территории, и без этой помощи придется двигаться назад.
"Что такое проиграть войну? Это территория и люди. Это люди прежде всего. Когда кто-то говорит: территории не главное, главное люди. А кто живет на этой территории? Живые люди!", - сказал президент.
Он уточнил, что теряя территории, приходится терять прежде всего людей. А это значит, что шаг за шагом придется двигаться назад и значит - потерять все государство.
Также президент считает, что те, кто говорит о заморозке войны где-то посередине Украины, не понимают диктатора Владимира Путина до конца.
"Путин говорит о том, что Украины нет, этой нации не существует, этого народа нет. Это говорит лишь об одном - он хочет уничтожить нас полностью", - сказал президент.
В конце февраля Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут получить новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.
Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.
На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.
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