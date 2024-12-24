Зеленський на Різдво: українці хочуть жити мирно, але комусь "нудно і не вистачає двіжухи"

Глава держави нагадав, що це вже третє Різдво для України за часів повномасштабної війни з Росією. І українці не можуть відсвяткувати його повною мірою.

"Не всі з нас вдома, на жаль. Не у всіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, з нами. Однак, попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити чи знищити головне - наші серця, світло всередині нас, віру в добро і милосердя, людину всередині кожного з нас", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українці зараз хочуть тільки мирного життя на своїй землі, бачити сонце, своє небо і в ньому - різдвяну зорю, а не "Шахеди" і ракети росіян.

"Але деяким "нудно і не вистачає двіжухи". Ці слова - доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це доказ, чому їхня неволя і темрява програють. Ми це знаємо. Світ це знає. І це знає Бог. А зло програє. Українці вірять у це і моляться про це", - додав глава держави.