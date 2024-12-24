Зеленський на Різдво: українці хочуть жити мирно, але комусь "нудно і не вистачає двіжухи"

Головне бажання українців на Різдво - мирне життя на своїй території. Але російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання президента України Володимира Зеленського з Різдвом.
Глава держави нагадав, що це вже третє Різдво для України за часів повномасштабної війни з Росією. І українці не можуть відсвяткувати його повною мірою.
"Не всі з нас вдома, на жаль. Не у всіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, з нами. Однак, попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити чи знищити головне - наші серця, світло всередині нас, віру в добро і милосердя, людину всередині кожного з нас", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що українці зараз хочуть тільки мирного життя на своїй землі, бачити сонце, своє небо і в ньому - різдвяну зорю, а не "Шахеди" і ракети росіян.
"Але деяким "нудно і не вистачає двіжухи". Ці слова - доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це доказ, чому їхня неволя і темрява програють. Ми це знаємо. Світ це знає. І це знає Бог. А зло програє. Українці вірять у це і моляться про це", - додав глава держави.
Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін дав пресконференцію. Глава Кремля вкотре відзначився скандальними заявами щодо війни проти України.
Зокрема, він зазначив, що росіянам, коли все спокійно, стабільно і розмірено, "стає нудно і хочеться двіжухи".
Також диктатор запропонував країнам Заходу провести "дуель". Він закликав партнерів України розмістити в Києві свої системи ППО, після чого Росія завдасть по місту удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
Детальніше про заяви Путіна - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.