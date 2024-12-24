Зеленский в Рождество: украинцы хотят жить мирно, но кому-то "скучно и не хватает движухи"

Глава государства напомнил, что это уже третье Рождество для Украины во времена полномасштабной войны с Россией. И украинцы не могут отпраздновать его в полной мере.

"Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное - наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы сейчас хотят только мирной жизни на своей земле, видеть солнце, свое небо и в нем - рождественскую звезду, а не "Шахеды" и ракеты россиян.

"Но некоторым "скучно и не хватает движухи". Эти слова - доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир это знает. И это знает Бог. А зло проигрывает. Украинцы верят в это и молятся об этом", - добавил глава государства.