Від "хочеться двіжухи" до дуелі "Орешником". Що сказав Путін про війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні дає велику прес-конференцію. На якій відповів, зокрема, на питання про війну проти України і про можливі мирні переговори.

Про економіку та "хочеться двіжухи"

Проводити паралелі з війною Путін почав одразу, з відповіді на питання про те, як російській економіці все ще вдається триматися на плаву. "Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій. Хочеться "двіжухи". Як тільки починається "двіжуха", все свистить біля скроні - і секунди, і кулі зараз свистять - так нам страшно, жах-жах", - заявив він і сказав, що загалом ситуація з економікою "нормальна".

На підкріплення своїх слів Путін навів рекордно низький рівень безробіття у 2,3% і зростання окремих галузей промисловості до 8%. Водночас диктатор визнав проблеми з інфляцією, перегрівом економіки і пообіцяв "м'яку посадку" наступного року.

Зазначимо, вважається, що перегрів економіки, низьке безробіття і зростання виробництва є прямим наслідком російської війни проти України.

Про перебіг війни проти України

Коментуючи перебіг війни проти України, він заявив, що ситуація змінюється кардинально. "Рух іде по всій лінії фронту щодня, йдеться про просування не на 200-300 метрів - наші бійці забирають територію квадратними кілометрами", - сказав Путін.

На запитання про те, чи близька російська перемога, диктатор відповів: "Бойові дії - складна річ, і тому загадувати вперед важко й ні до чого. Але ми рухаємося до вирішення першорядних завдань".

Про ситуацію в Курській області

За його словами, російські війська видавлюють Сили оборони України з території Курської області. Він також відповів на питання нібито мешканки Большесолдатського району (куди не заходили ЗСУ), коли місцеві зможуть повернутися з евакуації додому.

"Я не можу і не хочу називати конкретну дату, коли виб'ють (українські війська, - ред.)... Незрозуміло навіщо, воєнного сенсу заходити Збройним силам України в Курську область не було ніякого. Ні триматися так, як вони зараз роблять, проте це відбувається... Питання про конкретну дату? Є плани, вони мені регулярно доповідаються. Але сказати, що до такого-то числа - так не робиться", - підкреслив Путін.

Він також нафантазував, що за чотири місяці в Курській області підбили української бронетехніки нібито більше, ніж за весь минулий рік на фронті в Україні. А ще "щиро здивувався", чому російським військовим там не виплачують винагороду за підбиту техніку і загалом платять у кілька разів менше, ніж окупаційним військам в Україні.

Зазначимо, напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde заявив, що не було вибору, проводити чи ні Курську операцію. Тому що було необхідно зірвати плани Путіна щодо наступу на Суми, Харків, а також хоча б частково відвернути російські сили з Донецької області.

Про нові погрози вдарити "Орешником"

Що стосується балістичної ракети середньої дальності "Орешник", Путін продовжує наполягати, що це нібито сучасна російська розробка. "Усе, що робиться, спирається на якісь колишні досягнення, а потім люди роблять крок уперед", - прокоментував він тезу про те, що "Орешник" є модернізацією радянських ракет, яка побутує в Україні та на Заході.

Він також спробував спростувати те, що "Орешник" можна легко збити на початковій траєкторії польоту. Але припустив, що це можна перевірити, якщо американці вирішать поставити в Україну системи THAAD (протиракетний комплекс для заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності).

Тут Путін ще й натякнув на "наших хлопців", які з української території нібито передають цінну інформацію. "Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії, нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які мріють, щоб разом із нами позбавити країну від ... режиму", - додав він.

Путін допустив, що "Орешник" можуть збивати системи Aegis, які стоять у двох позиційних районах Румунії та Польщі. Але засумнівався в можливості вразити комплекс на землі, оскільки "розведення блоків починається через кілька секунд (після запуску, - ред.) і все, поїзд пішов".

"Але якщо західні експерти так вважають, нехай запропонують нам і США провести якусь високотехнологічну дуель XXI століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди свої сили ППО і ПРО. А ми завдамо удару "Орешником" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові", - цинічно сказав диктатор.

Про ядерну доктрину і сигнал Заходу

Окремо Путін зупинився на зміні російської ядерної доктрини. Він нагадав, що поява систем протиракетної оборони біля кордонів Росії може розцінюватися як військова небезпека.

А також те, що зміни в доктрині розраховані на підвищення градуса відповідальності неядерних країн, якщо вони атакують РФ за підтримки країн, які володіють ядерною зброєю. Тут, очевидно, він мав на увазі удари України зброєю західних партнерів.

"Якщо тоді будуть створювати загрози, ми вважаємо себе в праві застосовувати ядерну зброю. І ми оголосили, що якщо такі ж самі загрози будуть створюватися для Білорусі, то РФ буде розглядати це як загрози для самої Росії", - додав Путін.

Про слабку позицію і про те, що може запропонувати Трампу

Від відповіді на пряме питання, що він зможе запропонувати Дональду Трампу в контексті України (коли той офіційно стане президентом США), Путін уникнув. Але зазначив, що готовий до зустрічі з ним у будь-який час.

Примітно, що питання ставив американський журналіст, який заявив про слабку позицію Кремля. "Вам дуже б хотілося, щоб Росія була в ослабленому становищі. Я дотримуюся іншої точки зору, я вважаю, що Росія стала набагато сильнішою за 2-3 роки... Боєготовність наших збройних сил перебуває на найвищому місці у світі", - сказав диктатор.

Він також заявив, що проти нього воюють "практично всі країни НАТО". І додав, що з нинішнім рівнем військового виробництва Заходу нібито не вистачить не тільки 2% витрат на оборону, а й 3% від ВВП.

"Я вважаю, що Росія значною мірою зміцніла. І ухвалювати рішення ми будемо без жодної оглядки на чужу думку", - сказав Путін.

При цьому він не вважає повалення Башара Асада в Сирії поразкою Росії. "Запевняю, це не так... Загалом ми своєї мети досягли. І навіть ті угруповання, які воювали свого часу з режимом Асада, вони теж зазнали внутрішніх змін", - пояснив він втечу свого сирійського друга в Росію і те, що не зміг його захистити.

Також примітно те, що Путін не згадав, що щонайменше в перші дні стрімкого наступу опозиційних сил на Алеппо і Хаму російська авіація скидала бомби на їхні позиції.

"Тому кому б не хотілося представити Росію ослабленою, я хочу нагадати відомого всім письменника, який якось сказав: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені". А якщо колись відбудеться зустріч із паном Трампом, упевнений, нам буде, про що поговорити", - додав він.

Про можливий компроміс і з ким готовий говорити в Україні

Путін допустив досягнення компромісу щодо України. "Ми завжди готові до переговорів і компромісів. Просто противна сторона відмовилася від переговорів... а результатом цих переговорів завжди є компроміс", - сказав він.

При цьому, за його словами, майбутні мирні переговори мають ґрунтуватися на Стамбульських домовленостях 2022 року. Зазначимо, тоді Москва вимагала, щоб Україна відмовилася від руху до НАТО, значно скоротила армію, надала офіційний статус російській мові тощо.

Щодо того, з ким Путін готовий вести переговори з українського боку, то він знову оперував власним трактуванням Конституції України. Спираючись на нібито нелегітимність президента, хоча Конституція і закони України кажуть про те, що президент виконує повноваження до обрання нового, а вибори під час воєнного стану не проводяться.

"Є тільки один орган влади, повноваження якого можуть бути продовжені в умовах воєнного стану, - це Рада... Якщо (говорити, - ред.) не з (президентом Володимиром Зеленським, - ред.), то з ким? Якщо хтось піде на вибори, отримає легітимність, ми будемо розмовляти з будь-якою людиною, зокрема й із Зеленським. Але зараз якщо Україна хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони в змозі це зробити. Вони можуть організувати всередині України процес як хочуть, просто підписувати ми можемо тільки з тими, хто є легітимним. А легітимним є Рада і голова Ради (Руслан Стефанчук, - ред.)", - сказав він.

При цьому Путін каже, що в нього вже немає попередніх умов для переговорів.

"Ми готові вести діалог без попередніх умов. Але на базі того, про що домовилися під час переговорного процесу в Стамбулі. Ну і виходячи з реалій, які складаються на землі", - додав він, маючи на увазі, що Україна має погодитися на російську окупацію Криму і чотирьох областей.

Про підрив генерала Кирилова в Москві

Довелося коментувати Путіну і підрив генерала Ігоря Кирилова в Москві. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Путін назвав убивство терористичним актом, оскільки воно було скоєно небезпечним способом. І звинуватив українську владу в "неодноразовому скоєнні таких злочинів щодо громадян РФ".

Зазначимо, Кирилова ліквідували біля під'їзду за допомогою замінованого самоката. За даними джерел РБК-Україна, за спецоперацією стоїть СБУ. За підозрою у вбивстві генерала затримали громадянина Узбекистану. Офіційно Україна не брала на себе відповідальність. Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що всі "теракти" на російській території є спробою перенести відповідальність на когось іншого.

Про те, що "пізно" розв'язав війну з Україною

За словами Путіна, якби він знав, що війна з Україною може затягтися на три роки, то, можливо, розпочав би повномасштабны бойовы діхї раніше 2022 року.

"Знаючи про це, потрібно було б просто готуватися до цих заходів, у тому числі і до "СВО". Адже і кримські події, вони просто були спонтанні. І події 2022 року ми так само почали без жодної підготовки до них", - сказав він.