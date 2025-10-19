Зеленський: РФ за тиждень застосувала проти України майже 50 ракет, тисячі дронів і авіабомб

Росія за минулий тиждень здійснила проти України понад 3270 ударів дронами, скинула 1370 керованих авіабомб і запустила майже 50 ракет різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

За словами глави держави, попри всі дипломатичні зусилля України та численні спроби говорити про припинення вогню, саме Росія продовжує навмисно затягувати процес досягнення миру та нарощує терор проти цивільного населення.

"Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, пропонували світу шляхи, як зупинити удари на землі, в небі та на морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори і тероризує наших людей", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що зупинити російську агресію "одними розмовами неможливо", адже Москва реагує лише на силу. Він додав, що Україна спільно з партнерами постійно зміцнює систему протиповітряної оборони - через програму PURL, інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс та міжнародні формати співпраці.

"Зупинити розмовами Путіна не вийде - потрібен тиск. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини", - заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку союзників, аби посилення оборони та спільний тиск на Кремль остаточно змусили Росію припинити війну.