Вночі РФ вдарила 62 дронами з п’яти напрямків: зафіксовано 19 влучань

Російська армія у ніч на неділю, 19 жовтня, запустила по території України 62 ударних безпілотники. Більшість з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 19 жовтня, починаючи з 19:00 18 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням 62 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Для ударів противник використовував напрямки Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Близько 40 дронів становили "Шахеди".

Відбиття повітряного нападу забезпечували підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, систем радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 40 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших на півночі й сході країни.

Зафіксовано 19 влучань ударних безпілотників у семи локаціях.

Атака триває - в повітряному просторі України перебуває кілька ворожих дронів. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

