Зеленський: РФ порушила навіть власну обіцянку про "перемир’я", Україна готує докази
Україна готує докази для партнерів по порушенню РФ так званого "перемир'я", встановленого 19 квітня. Росія не дотрималась навіть своєї обіцянки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію", - написав він.
Зеленський назвав кілька причин, чому так зване "припинення вогню", встановлене самою ж Росією, було порушене з її ж боку.
"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зазначив він.
Великоднє "перемир'я"
19 квітня глава Кремля Володимир Путін ініціював так зване "припинення вогню". Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Але незважаючи на указ самого Путіна, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.
При цьому, за даними президента, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.
Детальніше про те, що відомо про великоднє "перемир'я", як на нього відреагували в Україні та на Заході - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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