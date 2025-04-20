Зеленский: РФ нарушила даже собственное обещание о "перемирии", Украина готовит доказательства

Украина готовит доказательства для партнеров по нарушению РФ так называемого "перемирия", установленного 19 апреля. Россия не сдержала даже своего обещания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию", - написал он.

Зеленский назвал несколько причин, почему так называемое "прекращение огня", установленное самой же Россией, было нарушено с ее же стороны.

"Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - отметил он.