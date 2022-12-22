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Зеленський про результати візиту до США: їдемо додому з тим, що справді допоможе

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 18:21
Зеленський про результати візиту до США: їдемо додому з тим, що справді допоможе Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українська делегація повертається з Вашингтона до України з добрими результатами і саме з тим, що справді допоможе.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Повертаємося з Вашингтона – їдемо з добрими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - зазначив президент України.

Зеленський також подякував президенту США Джо Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу.

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!", - наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Також нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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