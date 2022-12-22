Зеленский о результатах визита в США: едем домой с тем, что действительно поможет

Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу.

"Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы. Победа будет!", - подчеркнул глава государства.