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Зеленский о результатах визита в США: едем домой с тем, что действительно поможет

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Киев, Четверг 22 декабря 2022 18:21
Зеленский о результатах визита в США: едем домой с тем, что действительно поможет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже", - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу.

"Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы. Победа будет!", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в зале.

Также напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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