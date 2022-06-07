Зеленский резко ответил на призыв Макрона не унижать Россию

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", неисполнении договоренностей, постоянных срывов", - отметил Зеленский.

По его мнению, Украину в этом вопросе не унижают.

"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - добавил президент.