Зеленський різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Еммануель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміється на деталях Мінського документа, всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання домовленостей, постійних зривів", - зазначив Зеленський.

На його думку, Україну в цьому питанні не принижують.

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим же інструментом", - додав президент.