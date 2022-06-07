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Зеленський різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 16:52
Зеленський різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Заяви президента Франції Еммануеля Макрон про приниження Росії не витримують жодної критики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для FT.

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Еммануель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміється на деталях Мінського документа, всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання домовленостей, постійних зривів", - зазначив Зеленський.

На його думку, Україну в цьому питанні не принижують.

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим же інструментом", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни проти України вона могла вийти з політичної ізоляції. При цьому він назвав війну історичною помилкою президента Володимира Путіна.

У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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