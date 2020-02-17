Зеленский рассматривает закон об экономической безопасности, - Стефанчук

На рассмотрении президента Владимира Зеленского сейчас находится проект закона об экономической безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект планируется рассмотреть на заседании профильного комитета парламента.

"По поводу БФР (Бюро финансовых расследований, - ред.). Да, работа продолжается. Уже я думаю в ближайшее время... Уже завершено, у президента находится на рассмотрении. Закон об экономической безопасности, который будет более фундаментальный. Я думаю, что мы сможем доработать его в комитете", - заявил Стефанчук.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам экономического развития заслушал отчет Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по экономической ситуации в Украине. Представил отчет глава министерства Тимофей Милованов. Он очертил основные задачи, которые стоят перед экономикой страны, отметив, что конечной целью является улучшение благосостояния людей.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.