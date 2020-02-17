Опубликован отчет о деятельности Кабмина за 2019 год

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин отчитался о ходе и результатах выполнения Программы деятельности

Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале.

В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.

"С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств", - говорится в документе.

Кроме того, значительное внимание уделено обеспечению макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса.

Фото: отчет правительства

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил промежуточный отчет о своей деятельности.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский в середине января обещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.