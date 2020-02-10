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В Раде заслушали отчет Минэкономики об экономической ситуации в Украине

Новости » Экономика     10.02.2020 - 14:17
В Раде заслушали отчет Минэкономики об экономической ситуации в Украине
Фото: комитет заслушивает отчет Милованова (iportal.rada.gov.ua)

Милованов назвал три основные вызовы, стоящие перед промышленностью Украины

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития заслушал отчет Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по экономической ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, представил отчет глава министерства Тимофей Милованов. Он очертил основные задачи, которые стоят перед экономикой страны, отметив, что конечной целью является улучшение благосостояния людей.

Фото: отчет Минэкономики

"В первую очередь - это создание рабочих мест и новых предприятий - восстановление и развитие экономики", - сказал чиновник.

По его словам, есть три основные вызовы, которые стоят сегодня перед промышленностью Украины: устаревшие основные средства, переориентация рынков сбыта и внедрение carbon border tax в Евросоюзе.

"В среднем износ основных средств составляет 60%, в то время, как у наших соседей - 35,5%. А в промышленности этот показатель у нас составляет 66% ... Уровень торговли - 0,2%, доля в ВВП мира - 0,3%", - отметил министр.

Глава Минэкономики сообщил, что в течение 2013-2019 годов Украина потеряла рынки ряда стран, в том числе российский и Казахстана: по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 млрд долларов США до менее 1 миллиарда долларов США. Министр также сообщил, что экспорт в страны ЕС за это время вырос с 2 миллиардов долларов США в 2013 году до 3 миллиардов долларов США в 2019 году и не может в полной мере заменить эти потери.

"Дальнейшее наращивание экспорта в эти страны под угрозой - из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", - пояснил Милованов.

По словам министра, в украинской экономике экспорт занимает 45%, но одновременно "в нем неприемлемо малая часть высокотехнологичной продукции и услуг - лишь 3,1%, и, в общем, низкая производительность труда".

Кроме того, министр предложил членам комитета пакет инициатив с целью предоставления толчка украинской экономике. По его словам, в стране необходимо создавать условия для притока инвестиций и обновления основных средств.

"Общий объем необходимых инвестиций в страну - 50 млрд долларов США. Это позволит создать новые рабочие места и даты украинцам возможность зарабатывать больше", - добавил он.

Напомним, ранее Милованов отметил, что Украина нуждается в 50 млрд долларов инвестиций и обновлении основных средств.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что на этой неделе Кабинет министров Украины направит в ВР отчет правительства. По словам Гончарука, подготовка отчета почти завершена.

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Новости Украины экономикаВерховная РадаТимофей Милованов
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