Зеленський розглядає закон про економічну безпеку, - Стефанчук

На розгляді президента Володимира Зеленського наразі перебуває проект закону про економічну безпеку. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект планується розглянути на засіданні профільного комітету парламенту.

"З приводу БФР (Бюро фінансових розслідувань, - ред.). Так, робота триває. Уже я думаю найближчим часом... Вже завершено, в президента знаходиться на розгляді. Закон про економічну безпеку, який буде більш фундаментальний. Я думаю, що ми зможемо доопрацювати його в комітеті", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань економічного розвитку заслухав звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з економічної ситуації в Україні. Представив звіт глава міністерства Тимофій Милованов. Він окреслив основні завдання, які стоять перед економікою країни, зазначивши, що кінцевою метою є поліпшення добробуту людей.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. У заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.