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Зеленский рассматривает две кандидатуры на пост главы Харьковской ОГА

Новости » Политика    10.10.2019 - 15:33
Зеленский рассматривает две кандидатуры на пост главы Харьковской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский об этом рассказал на пресс-марафоне

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что рассматривает две кандидатуры на пост главы Харьковской ОГА. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос журналиста, президент ответил, что у него "есть две кандидатуры".

Напомним, глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Светличная возглавляет Харьковскую ОГА с 15 октября 2016 года.

Отметим, что Кабинет министров Украины поддержал переназначения Юлии Светличной председателем Харьковской областной государственной администрации.

РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский в ходе своего визита в Днепропетровскую область назначил нового главу областной государственной администрации - Александра Бондаренко. Кроме того, он назначил бизнесмена Виталия Коваля новым председателем Ровенской ОГА.

Также назначен новый глава Запорожской ОГА, которым стал бизнесмен Виталий Туринок.

Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины одобрил кандидатуры председателей областных государственных администраций в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях

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