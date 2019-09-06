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Назначен новый глава Запорожской ОГА

Новости » Политика    06.09.2019 - 12:16
Назначен новый глава Запорожской ОГА
Фото: Виталий Туринок (1news.zp.ua)

Туринок сегодня был официально представлен в ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

В своей декларации 45-летний Виталий Туринок сообщил, что он является владельцем "Ровенского домостроительного комбината", а также компаний ООО "Вест-Пром" (Луцк), которая занимается торговлей металлоломом "Интертрейд" (Луцк), которая занимается производством бетона.

Как сообщало РБК-Украина, 21 августа, Кабинет министров Украины одобрил кандидатуры глав областных государственных администраций в Винницкой, Запорожской и Ровенской областях, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, Владислав Скальский будет назначен президентом на должность главы Винницкой ОГА, Виталий Турынок - на должность главы Запорожской ОГА и Виталий Коваль на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

Отметим, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. За это время в большинстве областей уже назначены новые руководители ОГА.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийгубернаторЗапорожская ОГА
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