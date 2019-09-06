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Кабмин предложил переназначить Светличную главой Харьковской ОГА

Новости » Политика    06.09.2019 - 19:19
Кабмин предложил переназначить Светличную главой Харьковской ОГА
Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Светличная продолжит руководить Харьковской областью

Кабинет министров Украины поддержал решение о переназначении Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом на брифинге сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании министры одобрили проекты решений президента об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. В то же время они поддержали соответствующий проект решения о ее повторном назначении на этот пост.

Отметим, Светличная по итогам конкурса впервые возглавила Харьковскую ОГА в октябре 2016 года. На этой должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию тогдашнего президента Петра Порошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА. Им стал бизнесмен Виталий Туринок, который является владельцем "Ровенского домостроительного комбината", а также компаний ООО "Вест-Пром" (Луцк), которая занимается торговлей металлоломом, и "Интертрейд" (Луцк), которая занимается производством бетона.

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