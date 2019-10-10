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Зеленський розглядає дві кандидатури на пост глави Харківської ОДА

Новини » Політика    10.10.2019 - 15:33
Зеленський розглядає дві кандидатури на пост глави Харківської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський про це розповів на прес-марафоні

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що розглядає дві кандидатури на пост глави Харківської ОДА. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

На питання журналіста, президент відповів, що в нього "є дві кандидатури".

Нагадаємо, глава Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична подала електронну декларацію на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Світлична очолює Харківську ОДА з 15 жовтня 2016 року.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України підтримав перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

РБК-Україна писало, що Володимир Зеленський у ході свого візиту до Дніпропетровської області призначив нового голову обласної державної адміністрації - Олександра Бондаренка. Крім того, він призначив бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

Також було призначено нового голову Запорізької ОДА, яким став бізнесмен Віталій Туринок.

Нагадаємо, 21 серпня Кабінет міністрів України схвалив кандидатури голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях

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