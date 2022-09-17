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Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сроки окончания войны России против Украины зависят от скорости поставки вооружения нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Reuters.

"Я могу полностью акцептовать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - сказал он.

Президент подчеркнул, что ускорение поставок военной помощи Украине означает ускорение нашей победы.

При этом Зеленский уверен в победе Украины.

Напомним, несмотря на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, Зеленский заявил, что пока рано говорить об окончании войны.

Аналитики ISW отметили, что Украина переломила ход войны, но она может затянуться до 2023 года.

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Владимир Зеленский