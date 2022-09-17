Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине

Сроки окончания войны России против Украины зависят от скорости поставки вооружения нашему государству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Reuters.
"Я могу полностью акцептовать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - сказал он.
Президент подчеркнул, что ускорение поставок военной помощи Украине означает ускорение нашей победы.
При этом Зеленский уверен в победе Украины.
Напомним, несмотря на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, Зеленский заявил, что пока рано говорить об окончании войны.
Аналитики ISW отметили, что Украина переломила ход войны, но она может затянуться до 2023 года.
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