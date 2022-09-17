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Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Терміни закінчення війни Росії проти України залежать від швидкості постачання озброєння нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Reuters.

"Я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим", - сказав він.

Президент наголосив, що пришвидшення постачання військової допомоги Україні означає пришвидшення нашої перемоги.

При цьому Зеленський впевнений у перемозі України.

Нагадаємо, незважаючи на успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, Зеленський заявив, що пока рано говорити про закінчення війни.

Аналітики ISW зазначили, що Україна переламала хід війни, але вона може затягтися до 2023 року.

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Володимир Зеленський