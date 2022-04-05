Зеленский рассказал о своем выступлении на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 5 апреля, он будет выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Завтра буду выступать с обращением в парламент Испании. А также в Совете Безопасности ООН", - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский инициировал заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений армии Российской Федерации на территории Украины, включая и в Киевской области.

"Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения на Совбезе ООН во вторник", - подчеркнул Зеленский.

Мы также писали о том, что в Украине создали специальный механизм для расследования военных преступлений России. Зеленский отметил, что это поможет привлечь Кремль к ответственности.

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