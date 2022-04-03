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В Украине создали специальный механизм для расследования военных преступлений России

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 21:22
В Украине создали специальный механизм для расследования военных преступлений России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании специального механизма для расследования военных преступлений России. Глава государства подчеркнул, что это поможет привлечь Москву к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов в Украине", - сказал Зеленский.

Глава государств пояснил суть этого механизма. По его словам, она заключается в совместной работе национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей.

"Этот механизм позволит Украине и миру привлечь к ответственности конкретных лиц, которые развязали или каким-либо образом участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", - уточнил Зеленский.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

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