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Зеленський розповів про свій виступ на Радбезі ООН

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Вівторок 05 квітня 2022 01:15
Зеленський розповів про свій виступ на Радбезі ООН Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 5 квітня, він виступатиме на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Завтра виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський ініціював засідання Радбезу ООН через військові злочини армії Російської Федерації на території України, включаючи і в Київській області.

"Військові злочини в Бучі та інших містах будуть предметом розгляду на Радбезі ООН у вівторок", - підкреслив Зеленський.

Ми також писали про те, що в Україні створили спеціальний механізм для розслідування військових злочинів Росії. Зеленський зазначив, що це допоможе притягнути Кремль до відповідальності.

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Володимир Зеленський ООН
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