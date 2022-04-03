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Зеленский анонсировал заседание Совбеза ООН по резне в Буче

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 21:37
Зеленский анонсировал заседание Совбеза ООН по резне в Буче Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины, в частности, в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

Президент посвятил традиционное вечернее обращение событиям в Буче и других освобожденных городах. Он не только анонсировал заседание Совбеза Объединенных Наций, но и упрекнул тех, кто на протяжении многих лет толеровал поведение руководства РФ.

"Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения на Совбезе ООН во вторник", – отметил Зеленский.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

К слову, генсек ООН призвал к независимому расследованию совершенных на территории Киевской области преступлений.

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