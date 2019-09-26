Зеленский рассказал, когда сократят список запрещенных компаний к приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре планируют сократить список компаний запрещенных к приватизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями деловых кругов США, которая произошла в рамках визита в президента Украины в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"В октябре планируется рассмотрение законопроекта, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации. Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента Украины, Верховная рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября вступили в силу изменения в закон о приватизации государственного имущества. В частности, изменения были внесены в девятую статью, которая предполагала создание Специальной контрольной комиссии Рады из числа народных депутатов для контроля за приватизацией, соблюдения законодательства и анализа последствий приватизаций.