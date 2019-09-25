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Изменения в закон о приватизации вступили в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 09:01
Изменения в закон о приватизации вступили в силу
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Из закона о приватизации убрали статью, которая противоречила Конституции

Сегодня, 25 сентября, в Украине вступили в силу изменения в закон о приватизации государственного имущества. Изменения вступили в законную силу на следующий день после опубликования.

Отметим, из закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" убрали статью 9, которая противоречила статьям 83, 85 и 89 Конституции Украина. В частности, девятая статья предполагала создание Специальной контрольной комиссии Рады из числа народных депутатов для контроля за приватизацией, соблюдения законодательства и анализа последствий приватизаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины продал Первомайскую гидроэлектростанцию. В аукционе приняли участие три участника, покупателем стала компания ООО "ЕМЗА", которая предложила цену более чем на 36 млн гривен больше, чем ближайший конкурент. Первомайскую ГЭС продали за 107,7 млн гривен при стартовой цене в 64,6 млн.

Отметим, на прошлой неделе Верховная рада Украины назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда госимущества.

Опубликован закон, направленный на предотвращение разрушения дорог
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