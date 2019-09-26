Зеленський розповів, коли скоротять список заборонених компаній до приватизації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в жовтні планують скоротити список компаній заборонених до приватизації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками ділових кіл США, яка відбулася в рамках візиту президента України до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН.

"У жовтні планується розгляд законопроекту, який істотно скорочує перелік підприємств, заборонених до приватизації. Ми починаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента України, Верховна рада найближчим часом розгляне законопроект про концесії, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня набули чинності зміни в закон про приватизацію державного майна. Зокрема, зміни були внесені у дев'яту статтю, яка передбачала створення Спеціальної контрольної комісії Ради з числа народних депутатів для контролю за приватизацією, дотримання законодавства та аналізу наслідків приватизації.