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Зеленский рассказал, когда сократят список запрещенных компаний к приватизации

Новости » Политика    26.09.2019 - 18:47
Зеленский рассказал, когда сократят список запрещенных компаний к приватизации
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Соответствующий законопроект Верховная рада должна рассмотреть в октябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре планируют сократить список компаний запрещенных к приватизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями деловых кругов США, которая произошла в рамках визита в президента Украины в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"В октябре планируется рассмотрение законопроекта, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации. Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента Украины, Верховная рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября вступили в силу изменения в закон о приватизации государственного имущества. В частности, изменения были внесены в девятую статью, которая предполагала создание Специальной контрольной комиссии Рады из числа народных депутатов для контроля за приватизацией, соблюдения законодательства и анализа последствий приватизаций.

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