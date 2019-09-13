Зеленський розповів про наступний етап обміну полоненими

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, зараз готуються списки для наступного етапу обміну

Президент України Володимир Зеленський розповів про другий етап обміну полоненими. Про це він заявив на форумі YES, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, зараз готуються списки для наступного етапу обміну.

"Зараз ми готуємо інші списки і чекаємо наступний етап обміну. Про це ми будемо домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Зеленський також розповів, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається. Зеленський заявив, що це питання не піднімають в Мінську і він сам його не піднімає.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я не хочу, щоб у нас був абхазький сценарій, був придніпровський сценарій. Я не піднімаю тему миротворців, і в Мінську не підіймають цю тему. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і РФ - будь ласка, туди ми їх запрошуємо", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що не виключає ще один обмін полоненими між Україною і РФ до кінця поточного року. Денисова додала, що процес переговорів зі звільнення всіх українців з російського полону триває.

Також РБК-Україна писало, що представник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про новий обмін полоненими передчасною. У Кремлі заявили, що обмін полоненими повинен тривати у відповідності з мінськими домовленостями.