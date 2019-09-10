В Кремле назвали преждевременной информацию о новом обмене

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Обмен пленными будет продолжаться в рамках минских соглашений

Информация о сроках нового обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией на сегодня является преждевременной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, в Кремле есть понимание, что обмены пленными нужно продолжать в соответствии с минскими договоренностями.

"Вместе с этим, не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется", - заявил Песков.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца 2019 года. По ее словам, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине.

"Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился (к переговорам, - ред.), но действительно состоялось очень положительное событие", - прокомментировал Трамп большой обмен пленными, который прошел 7 сентября.