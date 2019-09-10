ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле назвали преждевременной информацию о новом обмене

Новости » Политика    10.09.2019 - 15:14
В Кремле назвали преждевременной информацию о новом обмене
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Обмен пленными будет продолжаться в рамках минских соглашений

Информация о сроках нового обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией на сегодня является преждевременной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, в Кремле есть понимание, что обмены пленными нужно продолжать в соответствии с минскими договоренностями.

"Вместе с этим, не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется", - заявил Песков.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца 2019 года. По ее словам, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине.

"Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился (к переговорам, - ред.), но действительно состоялось очень положительное событие", - прокомментировал Трамп большой обмен пленными, который прошел 7 сентября.

Сенцов и Кольченко: о жизни в российских тюрьмах и планах на свободе
Новости Украины обмен пленнымиПесковКремль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь